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S&P Case-Shiller USA (YoY) in luglio
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29 settembre 2026 - 15.15
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S&P Case-Shiller in luglio su base annuale (YoY) +2,5%
, in aumento rispetto al precedente +2,2% (la previsione era +2,2%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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