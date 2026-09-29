Milano 17:35
51.805 +0,09%
Nasdaq 20:59
30.375 +0,33%
Dow Jones 20:59
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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S&P Case-Shiller USA (YoY) in luglio

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S&P Case-Shiller USA (YoY) in luglio
USA, S&P Case-Shiller in luglio su base annuale (YoY) +2,5%, in aumento rispetto al precedente +2,2% (la previsione era +2,2%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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