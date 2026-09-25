Milano Malpensa è ufficialmente "Aeroporto Silvio Berlusconi"

(Teleborsa) - Milano Malpensa è ufficialmente diventato "Aeroporto Silvio Berlusconi". La cerimonia di intitolazione alla memoria dell’ex premier e imprenditore milanese si è svolta al Terminal 1 dello scalo lombardo.



"Da adesso – ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - il nome di Silvio Berlusconi si lega ufficialmente a quello di Malpensa, una delle infrastrutture più importanti della Lombardia e una delle principali porte attraverso cui la nostra regione dialoga ogni giorno con l’Italia, con l’Europa e con il mondo".



È stato il Consiglio regionale della Lombardia la prima istituzione a tradurre la proposta di intitolazione di Malpensa in un atto formale. Il 20 giugno 2023, a pochi giorni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, l’Aula di Palazzo Pirelli approvò un ordine del giorno che impegnava il Presidente e la Giunta ad attivarsi presso i soggetti competenti per valutare l’intitolazione dell’aeroporto di Milano-Malpensa alla sua memoria. Un’indicazione trasmessa a Enac che ha contribuito ad avviare il percorso istituzionale che trova oggi il suo compimento.



Lo svelamento della targa che ufficializza l’intitolazione di Malpensa a Berlusconi, ha visto la partecipazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri. Dal palco hanno parlato anche: Micaela Castelli, presidente Sea; Paolo Berlusconi, imprenditore; Carlo Mearelli, commissario straordinario Enac. Presenti anche gli assessori regionali della Lombardia Francesca Caruso (Cultura) e Gianluca Comazzi (Territorio)



(Foto: LM)

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