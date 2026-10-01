Ryanair presenta le tratte invernali 2026, Wilson: investiamo dove non ci sono le city tax

(Teleborsa) - Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi, giovedì 1° ottobre, il proprio operativo invernale 2026 su Milano, che porterà la crescita ae offrirà(+11%) tra le operazioni di Bergamo e Malpensa. Trainata dalla forte crescita a Malpensa, dove Ryanair aggiunge oltre 640.000 posti (+27%) questo inverno, la compagnia offrirà ai clienti di tutta la Lombardia una connettività imbattibile a tariffe basse su 125 rotte, incluse 10 nuove rotte invernali (6 da Malpensa e 4 da Bergamo).Le nuove rotte per l'invernale 2026 sono, da Malpensa: Agadir, Crotone, Edimburgo, Danzica, Funchal, Tirana; da Bergamo saranno invece Liverpool, Paphos, Rabat e Reggio Calabria. Il nuovo operativo sarà, che rappresentano un. La flotta Ryanair basata a Milano crescerà quindi a 33 aeromobili (3,3 mld $ di investimento totale). L’espansione delle operazioni Ryanair a Milano continuerà a sostenere il traffico e il turismo durante tutto l’anno, supportando al contempo oltre 16.200 posti di lavoro locali in tutta la Lombardia.Ryanair continua a investire e crescere in Italia, generando una significativa crescita del traffico, dell’occupazione e dell’economia, offrendo al contempo tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Tuttavia,per passeggero a seguito del recente aumento di €0,50 sui voli extra-UE nei principali aeroporti italiani, continua a compromettere la competitività dell’Italia e a limitare la futura crescita di Milano. Ciò avviene mentre regioni italiane tra cui Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna stanno abolendo l’Addizionale Municipale e riducendo i costi di accesso al trasporto aereo per attrarre investimenti delle compagnie aeree, stimolare la crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. In merito a questo tema, Eddie Wilson, CEO di Ryanair, ha commentato: "Regioni come Calabria, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna e anche Friuli-Venezia Giuliada parte di Ryanair, perché è necessario mantenere i costi di accesso bassi, dato che si compete con gli aeroporti nel resto d'Europa".Ryanair invita quindi il Governo italiano a seguire l’esempio di quelle regioni italiane dove l’Addizionale Municipale è già stata abolita. Se così fosse,, inclusi 40 aeromobili aggiuntivi (), 20 mln di passeggeri annui, 250 nuove rotte e altri 15.000 posti di lavoro in tutta Italia.Per celebrare l’operativo invernale 2026 da record di Ryanair su Milano, la compagnia ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da soli €29,99. In merito all'offerta ed all'operativo invernale, Eddie Wilson ha anche dichiarato: "Con 125 rotte, tra cui 10 nuovi collegamenti invernali - Liverpool, Paphos, Rabat, Reggio Calabria, Agadir, Crotone, Edimburgo, Danzica, Funchal e Tirana - Ryanair continua a rafforzare la connettività di Milano, offrendo al contempo le tariffe più basse e una scelta più ampia per residenti, imprese e visitatori in tutta la Lombardia."Sugli investimenti in Lombardia, il CEO di Ryanair ha invece spiegato: "La crescita di quest’inverno è trainata da Malpensa, dove Ryanair sta aumentando la capacità del +27%, aggiungendo oltre 640.000 posti e lanciando 6 nuove rotte. Ryanair sta inoltre investendo ulteriori 200 milioni di dollari in Lombardia attraverso l’aggiunta di 2 nuovi aeromobili basati a Bergamo, portando la nostra flotta basata a Milano a 33 aeromobili per un valore di 3,3 miliardi di dollari. Questi investimenti dimostrano l’impegno a lungo termine di Ryanair nei confronti della Lombardia e continueranno a sostenere il traffico, il turismo e la crescita economica in tutta la regione".