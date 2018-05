Petrolio, tensioni tra Stati Uniti e Iran fanno volare i prezzi

(Teleborsa) - Volano le quotazioni del petrolio.Il contratto sultocca i massimi da novembre 2014 scambiando a 70,41 dollari al barile mentrelondinese scambia a 75,54 dollari in salita dello 0,89%.A tenere alti i prezzi le tensioni politiche per il rinnovo dell'accordo tra Stati Uniti eIl Presidente americanocontinua la sua linea politica: "ossia nell'impegno a garantire che l'Iran non possieda mai armi atomiche".Il presidente iranianonon ci sta e attacca: "l'Iran - ha dettoparlando alla nazione in diretta TV - è pronto a reagire in ogni modo e sedeciderà di porre fine all'accordo nucleare con, glise ne pentiranno. Abbiamo piani per resistere a qualsiasi decisione disull'accordo nucleare", ha detto, "se glilasciano l'accordo sul nucleare, vedrete molto presto che se ne pentiranno come mai prima nella storia", ha concluso il presidente iraniano.