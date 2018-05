British e Lufthansa sbarcano a Lamezia

Lufthansa

Ryanair

(Teleborsa) - British eaccorciano le proprie rotte verso il Mediterraneo e programmano lo scalo a Lamezia. E Air Italy, controllata da Qatar Airlines, si prepara a collegare l’aeroporto Sant’Eufemia con New York e Mosca transitando da Malpensa., quando British Airways opererà un volo bisettimanale con Londra Heathrow, mentre Lufthansa farà effettuerà voli dalla Germania e da Vienna con aeromobili della low cost Eurowings. Un chiaro tentativo di appropriarsi di una fetta di mercato largamente detenuto da, che ha una delle sue basi proprio all’aeroporto di Lamezia, approdo ideale per le coste più rinomate della Calabria, ma anche punto di partenza per i residenti nella regione che hanno interesse e bisogno di raggiungere il cuore dell’Europa.A Lamezia, nel corso dell’estate, approderanno numerosi vettori charter, in particolare da Scandinavia, est Europa e Svizzera.