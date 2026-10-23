Lufthansa, tra 12 e 18 mesi per l'intagrazione di Tap nel Gruppo

(Teleborsa) - L’integrazione di Tap Air Portugal nel Gruppo Lufthansa si completerà in un periodo compreso tra 12 e 18 mesi. L’indicazione è emersa nel corso di Routes World 2026, dove Dieter Vranckx, chief commercial officer del Gruppo Lufthansa, ha spiegato di ritenere che il processo di integrazione possa ricalcare nei tempi quelli di Ita, ma che tutto dipende dall'iter stabilito dalla Commissione europea.



L’appartenenza di Tap a Star Alliance è destinato ad agevolare l’ingresso nel network del Gruppo Lufthansa, che conferirà 1,025 miliardi di euro per acquisire la quota del 44,9% della compagnia aerea lusitana. Con l’integrazione di Tap, capacità del gruppo Lufthansa sulle rotte con Sud America si stima potrà crescere di circa il 20%.

Condividi

```