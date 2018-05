Mattarella punta al Governo neutrale ma M5S e Lega dicono di NO

(Teleborsa) - E' stato un altro buco nell'acqua. Dalla lunga giornata di consultazioni di ieri 7 maggio, è arrivata l'ennesima conferma dell'impossibilità di formare un Governo politico . Il presidente della Repubblicanel suo discorso al termine delle consultazione ha dichiarato che se pur doveroso dar vita ad un nuovo Governo, questo non potrà essere politico. Il Capo dello Stato ha escluso elezioni immediate e in piena estate.Pronta la risposta delche con cambia la sua linea e auspica il voto a luglio. "Nessuna fiducia a un Governo neutrale, sinonimo di Governo tecnico. Si vada al voto a luglio!", ha scritto il leader del M5Sin un tweet.Dello stesso avviso il presidente di FdI"Non serve un governo neutrale ma uno capace di schierarsi con gli italian. Esa bene che nessun governo è neutrale. Non ci saranno i voti diper un altro governo nato nei laboratori del Quirinale".Anche, leader della Lega ha dichiarato: "E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è tempo da perdere, non esistono Governi tecnici alla Monti".Si mostra più accomodante il segretario reggente del Partito democratico,che già ieri 7 maggio aveva dato il suo pieno sostegno al Capo dello Stato."Condividiamo il richiamo alla responsabilità del Presidentee ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il PD non farà mancare il suo sostegno all'iniziava preannunciata ora dal presidente", ha concluso.