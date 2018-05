Mattarella, partito il conto alla rovescia per un governo neutrale

(Teleborsa) - Lo stallo nella formazione di un nuovo governo in Italia non sta preoccupando solo Bruxelles ma anche i mercati finanziari . Piazza Affari ha accusato il colpo, mentre lo spread è tornato a correre.Tira dritto verso un nuovo voto a giugno il leader del. "Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all'estero e quindi andare a votare anche a giugno", ha dichiarato Di Maio a "Dimartedì", su La7.. "Se il Pd è ancora Renzi, come ha dimostrato, e dopo che hanno aperto al dialogo al Colle hanno poi chiuso in una trasmissione tv io col Pd non voglio averci mai più nulla a che fare", ha specificato il pentastellato.Intanto dalla, il capogruppo alla Camera,, nel salotto di "Porta a Porta" fa sapere che il Carroccio non sta trattando con M5s, "stiamo sperando, ma magari è una speranza contro ogni speranza. Ma vorremmo aver tentato tutte le strade per un governo politico". Riguardo a Berlusconi Giorgetti precisa: "non abbiamo offerto a Berlusconi ministri d'area: se dovesse nascere questo governo Salvini-Di Maio toccherebbe a loro garantire la rappresentanza dei ministri sulla base delle sensibilità presenti in Parlamento".Ormai stanco del balletto delle consultazioni il presidente della Repubblica,, è pronto ad annunciare un governo neutrale , magari proprio oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Partito il toto nomine, con due donne in pole position come possibile premier: