Vitol, da governo via libera all'acquisizione di Saras

Saras

(Teleborsa) - La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita il "golden power" sull'acquisto del 35% delle azioni di Saras da parte di Vitol. Nel decreto vengono contenute "prescrizioni non ostative al completamento dell'operazione", si legge in una nota emanata daper conto di Vitol.L'ottenimento del decreto pervenuto dalla presidenza del Consiglio, spiega la nota, "è una delle autorizzazioni regolamentari necessarie a cui il completamento dell'operazione è subordinatamente condizionato; pertanto, una delle condizioni sospensive relative per il perfezionamento dell'operazione risulta avverata".Oggi, conclude la nota, Vitol detiene 99.480.741 azioni di Saras, rappresentative di circa il 10,461% del capitale sociale della stessa. Al completamento dell'operazione, Vitol deterrà circa il 45,48% di Saras (più eventuali ulteriori azioni acquistate nel frattempo) e lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. L'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria, viene ricordato, sarà allo stesso prezzo per azione dell'operazione: 1,75 euro per azione, eventualmente rettificato al ribasso per tener conto di eventuali dividendi.