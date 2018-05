(Teleborsa) - Adeguamento antisismico e prevenzione sono fondamentali, maper comprendere come debbano essere fatti gli interventi per l'adeguamento antisismico.Lo ha detto- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione del convegno "Lezioni dal Passato: Le tecniche di protezione sismica nella storia delle costruzioni’" organizzato da ENEA."In un Paese ad alto rischio sismico come l'Italia", ha riconosciuto Doglioni, aggiungendo che "è altrettantoi meccanismi della terra e quali sono le vere accelerazioni che arrivano al suolo, in modo che quando viene fatto l’adeguamento o il miglioramento antisismico è possibileche si realizzeranno"."C'è bisogno di uno, che permetta, grazie anche alla micro-zonazione sismica, di arrivare a quantificare quali sono le accelerazioni che chiamiamo PGA (Peak Ground Acceleration), che un edificio storico o anche un edificio di abitazione civile possono subire".