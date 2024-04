Appalti pubblici e anticorruzione, dai commercialisti un focus sugli strumenti di prevenzione

(Teleborsa) - Fornire supporto alle imprese che, in qualità di operatori economici, partecipano alle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti di opere, forniture di beni e servizi, ma anche alla Pubblica Amministrazione, tenuta a verificare, con sempre maggiore attenzione, requisiti economici, tecnici e di onorabilità degli operatori economici che con essa si interfacciano. È la finalità del documento “”, pubblicato dal. Il documento, indirizzato sia al settore privato che a quello pubblico, è stato realizzato nell’ambito dell’area di delega “”, affidata alla Consigliera Gabriella Viggiano.La recente, unitamente all’attuazione del PNRR, impone ai Commercialisti una conoscenza specifica della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e di tutti gli strumenti che in attuazione della stessa possono consentire alle imprese di conseguire elevati standard di legalità ai fini anticorruttivi e, di conseguenza, rafforzare la propria credibilità e reputazione.“Si inserisce – spieganella premessa al documento – nella sfera delle competenze specialistiche del Commercialista quella dell’esperto in rating and anti-corruption advisory, in grado di supportare l’operatore economico con un bagaglio esperenziale che affianca alla conoscenza delle imprese la padronanza dei sistemi e delle tecniche di valutazione, nonché la consapevolezza di dover favorire ed implementare strumenti diretti a migliorarne l’affidabilità, a garanzia della qualità della prestazione finale resa e a presidio dell’economia legale”.“Dallediinterno a quelle di consulenza e alla formazione – conclude – i Commercialisti possono mettere competenza ed expertise a servizio della prevenzione e della lotta alla corruzione, promuovendo un contesto di affari etico ed uno sviluppo economico sostenibile”.