G7 Ambiente, le proposte dei ragazzi consegnate ai Ministri dell'Ambiente

(Teleborsa) -, nell'ambito della Giornata Mondiale della Terra, vienenelle mani a, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e, Inviato speciale del Governo per il Cambiamento climatico, per chiedere al G7, e in particolare all’Italia che lo guida, di imprimere unaL’iniziativa, organizzata dain collaborazione con laed, ha coinvolto 500 giovani che, presso il Villaggio per la Terra,, ospitati dall’Environment Park, si sono confrontati suIl documento è stato consegnato da una, che ha raggiunto la Reggia di Venaria a bordo di un’auto a idrogeno dell’Environment Park, composta da, presidente di Earth Day Italia,, Direttore Ambiente, Energia e Territorio Regione Piemonte,, AD Environment Park,studente del Politecnico di Torino."Ci aspettiamo che al G7 e nei successivi incontri internazionali, l'Italia si impegni a promuovere una visione olistica della tutela ambientale - spiegano i ragazzi - riconoscendo la sua interconnessione con altri aspetti cruciali della società e della politica globale. Se esiste una, in cui siamo tutti responsabili e tutti dobbiamo unirci, è quella per il clima.non può più essere solo destinatario delle politiche ambientali, ma deve diventare un. È solo attraverso lache possiamo costruire un futuro sostenibile per tutti. È dunque l’ora di un’azione decisa e pacifica per il clima e il nostro Pianeta".Un pensiero particolare i giovani lo hanno rivolto ai, sempre più numerosi ma ancora scarsamente riconosciuti dal diritto internazionale. "Le migrazioni climatiche sono il risultato di una complessa interazione tra cambiamenti ambientali, conflitti armati, povertà e violazioni dei diritti umani. - affermano - Mentre i cambiamenti climatici non sono generalmente accettati come motivo valido per richiedere asilo, esiste una chiara correlazione tra crisi climatica e movimenti forzati di popolazione"., fortemente connesso con quello dei cambiamenti climatici e con. Per questo i giovani hanno chiesto diche comprenda un miglioramento dei sistemi di approvvigionamento, trattamento e distribuzione, investimenti per il potenziamento e la costruzione di infrastrutture idriche soprattutto nelle aree marginali e rurali. Si chiede inoltre dinella protezione degli ecosistemi idrici, come fiumi, laghi e zone umide. Ma soprattutto i ragazzi chiedono di, un bene comune e non una merce soggetta a logiche di mercato.Sul fronte dell', si chiede unaverso un sistema energetico basato sulle, ma accanto agli investimenti in nuovi impianti si rileva la necessità diper lo sviluppo di nuove tecnologie per l’accumulo dell'energia e l’ottimizzazione dell'efficienza energetica. Ampliando la prospettiva si ritiene crucialeper creare un ambiente favorevole agli investimenti nel settore delle energie pulite. Importante anche lain modo da colpire le multinazionali che non adottano pratiche sostenibili.A proposito dell', la richiesta è quella di promuovere una, autonoma e collettiva allo stesso tempo, investendo contemporaneamente nelladi nuove tecnologie, nell'esistenti e nella formazione del personale per l’adozione di pratiche circolari. Utile l’uso di piattaforme digitali e nuove tecnologie perlungo tutta la catena del valore, consentendo una migliore gestione delle risorse, una maggiore responsabilità e un migliore scambio tra le imprese.Riguardo all', occorre promuovere a livello internazionale untra le diverse parti interessate, creando spazi di discussione ein cui le differenze ideologiche possano essere superate a favore di obiettivi comuni. È necessario, garantendo che siano mirate, basate su dati concreti e adeguatamente finanziate. Inoltre, è essenzialee le comunità locali nei processi decisionali per garantire che le politiche siano realmente rispondenti ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. È essenziale creare spazi di discussione e di confronto basati su evidenze scientifiche al fine di contrastare la diffusione della disinformazione e delle fake news. Infine è fondamentale unper garantire un futuro sostenibile e giusto per tutti e una cooperazione internazionale multidimensionale, trasversale e specifica che comprenda la protezione legale dei rifugiati climatici.