Di Maio, nei prossimi giorni scioglieremo nodo premier

(Teleborsa) - "Sono stati sciolti tutti i nodi" sul contratto e "nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier". Lo afferma ilal termine dell'incontro odierno con il capo politico della Lega, Matteo Salvini a cui hanno partecipato anchei dirigenti dei pentastellati e del Carroccio, rispettivamente. Nel contratto - ha precisato Di Maio ci sarà anche il conflitto di interessi."Credo che domani (18 maggio, ndr) il contratto sarà messo al voto online degli iscritti, penso proprio che sia domani" - ha continuato il leader del M5s uscendo da un ristorante nei pressi della Camera, dove ha pranzato subito dopo l'incontro con la Lega. "Penso che in serata chiudiamo il contratto" - ha aggiunto.Prosegue ad oltranza, invece, la trattativa sul nome del candidato Premier . Salvini e Di Maio si sono detti pronti a fare un passo indietro se necessario alla formazione del Governo. Per ora, l'unica soluzione rimasta per evitare il flop, sembra essere quella della staffetta tra i due capi politici . Il governo giallo-verde potrebbe partire guidato da uno dei due leader e terminare guidato dall'altro."Sul premier stiamo ancora ragionando, non è chiusa ancora" - ha risposto il leader del M5s ai giornalisti a Montecitorio sulla trattativa in corso per la formazione del governo.