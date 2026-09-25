Iran propone a Stati Uniti piano in 7 giorni per la pace

(Teleborsa) - L'Iran ha proposto agli Stati Uniti
un accordo, che prevede un piano di 7 giorni
per la fine delle ostilità (anche in Libano), la riapertura dello Stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni economiche sull'Iran e, solo successivamente, l'avvio di colloqui approfonditi sul programma nucleare. Una evoluzione positiva inattesa che segue gli scambi di accuse e le minacce del Presidente Trump
e del leader iraniano Masoud Pezeshkian
durante l'assemblea Onu.
L'annuncio è stato dato dal Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi
durante un briefing a margine dell'Assemblea Onu a New York, spiegando che la proposta ricalca
quanto previsto dal memorandum d'intesa siglato lo scorso giugno
da USA ed Iran.
"Abbiamo presentato agli Stati Uniti, tramite degli intermediari, un piano secondo il quale, se determinate condizioni saranno soddisfatte, lo Stretto di Hormuz verrà riaperto entro la fine del settimo giorno e i colloqui riprenderanno", ha dichiarato il ministro iraniano, secondo cui nell'arco dei sette giorni
dovranno innanzitutto cessare le ostilità
, poi verranno sbloccati i beni congelati
per un valore di 12 miliardi di dollari e rimosse le sanzioni
sul petrolio ed il blocco delle navi
iraniane, e alla fine dei sette giorni sarà riaperto lo Stretto di Hormuz
e saranno avviati immediatamente i negoziati sul nucleare
.
Nonostante l'accordo non si discosti di molto dal memorandum siglato a giugno, i funzionari iraniani hanno spiegato che varia la tempistica per l'avvio dei colloqui sul nucleare
, che nell'accordo di giugno era più rilassata e dava 60 giorni di tempo, mentre con il nuovo accordo i negoziati sarebbero più serrati.
Un funzionario statunitense
avrebbe confermato che l'amministrazione statunitense sta conducendo colloqui "positivi e costruttivi"
tramite intermediari, ma gli Stati Uniti non vogliono affrettare i tempi
per la conclusione di un accordo. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio
in realtà ha parlato di un incontro mediato da Qatar che non avrebbe portato ad una svolta
nei negoziati. Tuttavia, sono previsti nuovi incontri nei prossimi giorni.,