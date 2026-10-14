Commerzbank, Orlopp: atteso "nei prossimi giorni o settimane" via libera BCE al controllo da parte di Unicredit

(Teleborsa) - UniCredit potrebbe ricevere a breve il via libera dalla BCE per l'acquisizione del controllo di Commerzbank dopo che l'istituto italiano si è assicurato una quota di poco inferiore al 50% ottenendo di fatto la maggioranza dei voti nelle assemblee degli azionisti.



E' quanto ha dichiarato la CEO della banca tedesca, Bettina Orlopp, in un'intervista a Bloomberg, spiegando che "Quello che stiamo tutti aspettando al momento sono le approvazioni da parte delle diverse autorità di regolamentazione" e "Ci aspettiamo che ciò avvenga entro quest'anno o al più tardi all'inizio del prossimo". L'approvazione da parte della BCE dovrebbe invece già avvenire "nei prossimi giorni o settimane".



L'AD di Unicredit, Andrea Orcel, aveva affermato che potrebbe sostituire Orlopp alla guida di Commerzbank dopo che la banca italiana ne avrà assunto il controllo. Alla domanda sul suo futuro presso l'istituto tedesco, la CEO ha dichiarato di non sapere quale sarà il suo ruolo, ricordando comunque che il suo contratto scade nel 2029.



"Ho anche affermato molto chiaramente nelle scorse settimane che ho bisogno del sostegno e della fiducia del consiglio di sorveglianza e che dobbiamo essere allineati sulla strategia di Commerzbank", ha aggiunto. "Finché avremo questo, io resterò al mio posto".

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