Governo, Salvini: "vogliamo fare crescere l'economia di questo paese". All'estero "nessuno deve temere"

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica,, ha appena concluso i colloqui con il leader del Movimento 5 Stelle,, e con il capo della Lega,, per la formazione del nuovo governo.Il numero uno del Carroccio ha ribadito più volte ai giornalisti: "siamo pronti, abbiamo fatto il nome, abbiamo pronta la squadra". ", "non hanno niente di cui preoccuparsi, vogliamo riportare il lavoro, aziende che investono e soprattutto lavoro stabile", specificando che non si tratterà di un "governo remissivo". In poche parole "contiamo di lasciare ai nostri figli un paese migliore, con meno tasse e maggior indice di sicurezza".Rispondendo agli attacchi di oggi (21 maggio 2018) di Fitch , invece,ha dichiarato: "fateci partire e poi ci criticate"., ma facendo crescere il paese per ridurre il debito pubblico". Sarà "un governo che guarda avanti e non indietro", ha concluso il leader della Lega, aggiungendo che ora non ci resta che aspettare indicazioni da Mattarella ma che "".Il leader del Movimento 5 Stelle,, che ha preceduto Salvini nell'incontro con Mattarella, ha dichiarato che " ci sono voluti 80 giorni ma finalmente nasce la terza Repubblica ".Sul, il leader del M5S senza indicare il nome ha dichiarato: "abbiamo indicato al Presidente della Repubblica il nome che potrà al meglio portare avanti il contratto di governo che presto firmeremo". Le indiscrezioni più accreditate danno in pole position, avanti ai nomi dei due due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, come già annunciato da Teleborsa,, ambasciatore di alto profilo che ha percorso tutti i gradini della carriera diplomatica, attualmente Presidente di