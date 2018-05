Assemblea Confindustria, Boccia: "Servono riforme e un governo stabile e credibile"

(Teleborsa) -Questi solo alcuni dei temi trattati dal, nella sua relazione all'dell'associazione imprenditoriale, presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma.E soprattutto, il Presidente ha fatto un cenno alla, in un momento di grande transizione per il Paese, ed alla"Bisogna avere senso di comunità e consapevolezza del", ha detto Boccia in apertura della sua relazione, dopo il saluto alle autorità ed ai rappresentanti della Istituzioni presenti in sala."Inquadrare nella cornice giusta edi quanto sta accadendo, sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima", ha detto Boccia, citando i fattori esterni e lecome le tensioni sulinternazionale, il ritiro deglidella BCE, le aspirazioni di supremazia degli, che stanno cercando di rivitalizzare la manifattura ed il lavoro, il tentativo delladi conquistare un posto aprendo la Via della Seta."Si parla di produrre più acciaio, mentre, la più grande acciaieria in Europa", ha sottolineato Boccia."L'Italia deve fare altrettanto. Mentrein questi mesi", ha aggiunto, facendo un chiaro accenno alche parla di turismo ed agricoltura e poco di politica industriale.La Confindustria conferma la vocazione europeista sottolineando che "l'Italia vince ed avanza con l'Europa e dentro l'Europa", però chiede diE in questo quadro, Confindustria rivendica la sua posizione, maBoccia insiste sulla necessità per l'Italia di sentirsi a pieno titolo nel gruppo di testa di questa Europa, che però va cambiata, ma dal di dentro.Rimane comunque - sottolinea il Presidente della Confindusttria -. il grave problema del debito pubblico (2.300miliardi di euro) che costano al Paese 63 miliardi alll'anno di interessi e che allorché verranno meno le misure di sostegno della Banca Centrale Europea, potrebbero costare di più.. "Vogliamo un Paese - ha sottolineato Boccia - più giusto ed inclusivo, m che si incammini senza scorciatoie sulla strada maestra del lavoro, prima di tutto per i giovani". Da qui la necessità per ricucire lo strappo fra le generazioni di spostare l'attenzione oggi troppo rivolta alle pensioni.. Proprio per creare lavoro la Confindustria chiede una tassazione che favorisca attraverso lai premi legati all'aumento dellae l'assunzione dei giovani.Quanto all'impresa il Presidente degli industriali italiani ha dichiarato con enfasi che bisogna accelerare i pagamenti della PA "poiché non bisogna mai più consentire che fallisca chi ha crediti certi verso la Pubblica Amministrazione, ancorché non pagati".Boccia si è soffermato poi sul. "Qui occorre - ha detto - superare il blocco ideologico. Le infrastrutture collegano, infatti, territori e centri, periferie a città, il nostro Paese al mondo".