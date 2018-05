Governo, il Colle dà l'incarico a Conte. Scontro su Savona all'Economia, avanza Giorgetti

(Teleborsa) -. 80 giorni dopo il voto, finalmente, si sblocca l'impasse sul nuovo governo: dopo un lunghissimo incontro, durato quasi due ore,ha incaricato il professordi formare il nuovo governo, con il sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle.54 anni, giurista e professore di diritto privato all'Università di Firenze,"Stiamo vivendo una fase impegnativa e delicata e delle sfide ci attendono", ha dichiarato Conte in conferenza stampa, specificando di voler. "Il governo dovrà cimentarsi con i temi europei", ha proseguito il professore indicando che intende "impegnare a fondo l'Esecutivo su questi temi" in modo che "riflettano gli interessi nazionali".- Questo sarà "il governo del cambiamento", "intendo dar vita a un governo dalla parte dei cittadini, che difenda i loro interessi"."con il massimo impegno e la massima responsabilità"."Nei prossimi giorni mi recherò dal Capo dello Stato e scioglierò la riserva", per poi sottoporgli la lista dei ministri, ha concluso il Premier incaricato.- Luigi Di Maio ha subito commentato la notizia in una lunga diretta su Facebook, nella quale ha sottolineato che l'incarico a Conte è da considerarsi un momento storico per- Non si fa attendere neanche il commento di Matteo Salvini che ha espresso soddisfazione per le notizie che sono arrivate dal Quirinale:con la speranza che nessuno metta altri ostacoli alla nascita di un governo che gli italiani stanno aspettando".- "Buon lavoro al presidente incaricato Conte. Egli si è proposto come l’avvocato difensore del popolo italiano:Parte civile per verificare se realizzeranno le promesse della campagna elettorale. E parte civile nel modo di fare opposizione". Questo il commento su Twitter dell’ex segretario del Pd Matteo Renzi al conferimento dell’incarico da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.ha aggiunto il segretario- Intanto è già partito il Totoministri. Il nome più discusso è quello diall'Economia, il professor "anti-euro" che piace tanto ae ha incassato anche l'ok di Di Maio, ma sembrerebbe essere meno gradito al Quirinale che lo considera troppo euroscettico tanto che indiscrezioni circolate nel pomeriggio davano in pole position per via XX SettembreLasciando Montecitorio, però,ha confermato che Savona resta il nome della Lega per il ministero dell’Economia: "Savona ha l’onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di demerito”, ha sottolineato."Noi – ha precisato – non andiamo a sfasciare niente ma a ricostruire la posizione dell’Italia in Europa con orgoglio senza essere subalterni a nessuno. Ne parlerò con Conteche avrebbero a Bruxelles qualcuno che tratta col principio che l’interesse nazionale italiano viene prima di tutto".