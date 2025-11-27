Vivenda Group affida a Banca Finnat incarico di Euronext Growth Advisor

Vivenda Group

(Teleborsa) -società attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising quotata su Euronext Growth Milan, comunica di averconsensualmentedei contratti relativi ai rispettiviL’incarico di Euronext Growth Advisor è statoprevio rilascio da parte di Banca Finnat della dichiarazione a Borsa Italiana. Gli incarichi di Euronext Growth Advisor e di Operatore Specialista, entrambi conferiti a Banca Finnat, avranno efficacia a far data dal 6 dicembre 2025. Integrae SIM ricoprirà entrambi i ruoli fino al 5 dicembre 2025.