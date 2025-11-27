Milano 17:35
Vivenda Group affida a Banca Finnat incarico di Euronext Growth Advisor

Finanza
(Teleborsa) - Vivenda Group società attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver concordato consensualmente con Integrae SIM la cessazione dei contratti relativi ai rispettivi incarichi di Euronext Growth Advisor e di Operatore Specialista.

L’incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Banca Finnat Euramerica previo rilascio da parte di Banca Finnat della dichiarazione a Borsa Italiana. Gli incarichi di Euronext Growth Advisor e di Operatore Specialista, entrambi conferiti a Banca Finnat, avranno efficacia a far data dal 6 dicembre 2025. Integrae SIM ricoprirà entrambi i ruoli fino al 5 dicembre 2025.
