Giorgetti: avanzo primario principio morale che mi riempie orgoglio

(Teleborsa) - "Nessuno ha mai proposto di utilizzare l'oro per ridurre il debito".
Lo ha detto il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti,
intervenendo in videocollegamento ad Atreju, parlando dell'emendamento alla Manovra sulle riserve aurifere detenute dalla Banca d'Italia. "Ho semplicemente proposto che questo principo politico (l'oro detenuto dalla Banca d'Italia appartiene al popolo italiano ndr) - ha aggiunto - venisse codificato nelle leggi italiane. Lagarde
(presidente della Bce, ndr) ha capito perfettamente le ragioni dell'emendamento. Con questa definizione stabiliamo un principio importante, un effetto simbolico fondamentale. Lo facciamo dopo avere discusso e convenuto con la Banca d'Italia e la Bce. Credo già domani possa essere formalizzato"
l'emendamento.
L'avanzo primario è un principio morale. Il fatto che questo Governo non lasci un euro di debito alla future generazioni mi riempie di orgoglio". "La nostra unica arma è la responsabilità e la serietà",
ha detto Giorgetti. "La fiducia si conquista ogni giorno, ogni minuto sui mercati - ha aggiunto - e ha un termometro questa fiducia e cioè il fatto che i titoli del debito pubblico possano essere venduti agevolmente anche senza l'aiutino della Banca centrale europea con il quantitative Easing ce dello spread che è un altro termometro importante anche se non bisogna farne una malattia. Io penso che questa fiducia che abbiamo conquistato". "La fiducia che abbiamo conquistato - ha concluso - è patrimonio per l'intero paese che lasciamo in eredità anche per chi verrà dopo di noi""La fiducia è il presidio di ogni scelta economica di investimen
to. O l'imprenditore ha un quadro di certezze e di fiducia oppure difficilmente investe, quindi il clima di fiducia e di credibilità è presidio fondamentale per la crescita futura e di investimenti", ha concluso.