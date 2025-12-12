Giorgetti: avanzo primario principio morale che mi riempie orgoglio

(Teleborsa) -Lo ha detto il ministro del Tesorointervenendo in videocollegamento ad Atreju, parlando dell'emendamento alla Manovra sulle riserve aurifere detenute dalla Banca d'Italia. "Ho semplicemente proposto che questo principo politico (l'oro detenuto dalla Banca d'Italia appartiene al popolo italiano ndr) - ha aggiunto - venisse codificato nelle leggi italiane.(presidente della Bce, ndr) ha capito perfettamente le ragioni dell'emendamento. Con questa definizione stabiliamo un principio importante, un effetto simbolico fondamentale.l'emendamento.L'avanzo primario è un principio morale.ha detto Giorgetti. "La fiducia si conquista ogni giorno, ogni minuto sui mercati - ha aggiunto - e ha un termometro questa fiducia e cioè il fatto che i titoli del debito pubblico possano essere venduti agevolmente anche senza l'aiutino della Banca centrale europea con il quantitative Easing ce dello spread che è un altro termometro importante anche se non bisogna farne una malattia. Io penso che questa fiducia che abbiamo conquistato". "La fiducia che abbiamoto. O l'imprenditore ha un quadro di certezze e di fiducia oppure difficilmente investe, quindi il clima di fiducia e di credibilità è presidio fondamentale per la crescita futura e di investimenti", ha concluso.