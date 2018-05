Trump annulla vertice USA-Corea del Nord

(Teleborsa) -Il Presidente statunitense Donald Trump ha infatti inviato unanella quale annuncia l'che si sarebbe dovuto tenere a Singapore il prossimo 12 giugno a causa della ""Ti vanti delle capacità nucleari del tuo Paese ma le nostre sono così massicce e potenti che prego Dio affinché non siano mai utilizzate", si legge nella missiva.Poi i toni si ammorbidiscono, con Trump che spera di incontrare Kim in virtù del positivo dialogo che si era stabilito in precedenza, e Trump che ringrazia Kim per il rilascio degli ostaggi."Se cambi idea non esitare a contattarmi. Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, hanno perso una grande opportunità per costruire una pace duratura e una grande prosperità. La perdita di questa opportunità è veramente un momento triste della storia" conclude la lettera.