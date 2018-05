Piccoli lavoretti in casa: il 72% fa da sé

(Teleborsa) -. Una porta che cigola, la tapparella che non scorre come dovrebbe o una serratura che fatica a funzionare, questi e tanti altri piccoli disguidi sono all'ordine del giorno nelle case di tutto il mondo.Secondo una ricerca commissionata da Arexons e condotta dall'istituto di ricerca Onepoll,, percentuale che sale all'86% tra i maschi.: il 43% è disposto a spendere fino a 10 euro - limitandosi a comprare il prodotto necessario per la riparazione -, il 40% da 10 a 30 euro, e solo il 16% spenderebbe più di 30 euro - cifra minima necessaria per avvalersi dell’intervento di un tecnico.Il fai da te diventa più facile soprattutto grazie a internet, in particolare ai video tutorial su Youtube, che il 53% cerca per sistemare il problema. Sono maggiormente le donne (59%), sempre più appassionate delle riparazioni fai da te, che si affidano alle dimostrazioni pratiche (uomini 48%).