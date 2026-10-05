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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo procede a piccoli passi, avanzando a 458,18 punti.
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