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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo procede a piccoli passi, avanzando a 484,5 punti.
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