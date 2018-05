Bancari sotto pressione a Piazza Affari

BPER

UBI Banca

Banca Generali

Banco BPM

Intesa

Unicredit

(Teleborsa) - Giornata no per i titoli bancari di, gli investitori rimangono a guardare gli sviluppi della situazione politica I più forti ribassi si mostrano suche si mostra in fondo al principale listino milanese con un -2,89%. Il titolo ritorna agli scambi dopo essere stato sospeso per eccesso di ribasso.che arretra del 2,57%.diche mostra una caduta del 2,27%.perche mostra una perdita dell'1,95%. Più contenuti i ribassi diche scivola dello 0,95%. Frazionale il calo diche arretra dello 0,61%.