Governo, Savona: "Subito grave torto, da Mattarella processo alle intenzioni"

(Teleborsa) -. Con questa grave denuncia, indicato quale possibile ministro dell'Economia dal fallito governo M5S-Lega, commenta in una lettera inviata a Scenari Economici la, di bocciare la lista dei ministri presentata da Conte L'anziano economista, notoriamente euroscettico, parla di. Proprio ieri, domenica 27 maggio 2018, prima che Conte rimettesse il suo incarico, Savona aveva chiarito le sue posizioni rispetto all'euro ed alla UE "Insieme allada chi mi conosce e non distorce il mio pensiero, una particolare consolazione mi è venuta dasul Mattino di Napoli e dasul Financial Times", prosegue Savona, ricordando "il primo, con cui ho da decenni civili discussioni sul tema, afferma correttamente chealle esigenze di cambiamento che provengono dall'interno di tutti i paesi-membri"., denuncia l'economista."Più incisivo e vicino al mio pensiero è il commento di Münchau" che "e della geopolitica degli Stati Uniti, affermando che la moneta europea è stataper colpa della".”, spiega ancora Savona, parlando dell'incapacità dell'Euro di svolgere una funzione simile al dollaro e del, denuncia l'economista, ricordando "il 28 e 29 giugno si terrà un incontro importante tra Capi di Stato a Bruxelles: chi rappresenterà le istanze del popolo italiano? Non potrà andarci Mattarella, né può farlo Cottarelli"., conclude Savona, chiarendo "si tratta di decidere se gli europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine dell’UE o chi, come me, ne chiede la riforma per salvare gli obiettivi che si era prefissi".