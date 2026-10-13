Contratto bancari, Esposito (Fisac): piattaforma rinnovo chiara, Abi indichi sue intenzioni

(Teleborsa) - "La piattaforma che abbiamo presentato indica con chiarezza la direzione che vogliamo imprimere al settore bancario attraverso il rinnovo del contratto nazionale: mettere al centro le lavoratrici e i lavoratori, i loro bisogni e le risposte che meritano in termini di diritti e tutele, sul piano normativo ed economico. È su questa prospettiva che vogliamo sviluppare la trattativa e costruire il cambiamento possibile e necessario per il settore". Lo afferma Susy Esposito, segretaria generale della Fisac Cgil, dopo l'incontro di oggi con il Casl dell'Abi sul rinnovo del Ccnl dei bancari.



"Perché la trattativa possa fare un passo avanti - prosegue - abbiamo bisogno di capire al più presto come l'Abi immagina il sistema bancario del prossimo futuro e quale direzione intende imprimergli. Ora serve uno scarto, un atto di coraggio: l'Abi chiarisca le proprie intenzioni e si confronti con la prospettiva che abbiamo messo al centro della nostra piattaforma".

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