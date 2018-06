Bomi Italia, assegnate azioni in prelazione

Bomi Italia

(Teleborsa) -rende noto che in data odierna sono state, per un ammontare pari a 129.183 euro, rivenienti dall’ aumento di capitale , che risulta dunquePertanto, ad esito dell’offerta, il capitale sociale di Bomi è pari a 5.904.497 euro suddiviso in n. 16.893.916 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, si legge in una nota nella quale si precisa che "poiché le nuove azioni rimaste inoptate non sono state sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la società ha provveduto ad effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti di opzione esercitati a ragione dell’aumento di capitale".