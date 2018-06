Governo, il Parlamento si prepara a votare la fiducia

(Teleborsa) - Il Governo M5S-Lega per essere nel pieno delle sue funzioni attende il voto di fiducia di Camera e Senato, dopo il giuramento dei ministri al Quirinale nelle mani del PresidenteL'indaffaratissimo premiersi recherà domani mattina (5 giugno 2018) in Senato per esporre il programma attorno alle ore 12.00. Subito dopo, alle 13.30, si recherà alla Camera a consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche annunciate al Senato per poi rientrare a Palazzo Madama, per le 14.30, dove avverrà il dibattito e infine la votazione di fiducia, prevista attorno alle 19.30.Sul fronte, si conferma l’attivismo del neo ministro dell’Interno, in particolare sui fronti sicurezza e migranti . La sera stessa del giuramento e subito dopo il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, il vice premier e al tempo stesso capo del dicastero del Viminale, aveva riunito i capi dipartimento della struttura. Tutti sono giunti con i rispettivi dossier di competenza. Ma privi di proposte. Particolare che avrebbe irritato il neo ministro, sottolineando come tutti loro sapessero da tempo del suo probabile arrivo e quindi delle idee sul metodo di lavoro. In ogni caso, Salvini ha da sciogliere con rapidità due nodi, importantissimi per il suo lavoro al Viminale: la nomina del Capo di Gabinetto e del Vice, di fatto la sua longa manus. Già perché l’attuale Capo di Gabinetto, il Prefetto Morcone, confermato da Minniti nel delicato incarico in regime di prorogatio sebbene avesse superato i limiti di età per la pensione.Nel carnet delle prossimeche contano al, al primo posto per rilevanza istituzionale figura quella del nuovoin sostituzione del Prefetto, che va in pensione a fine ottobre.Più ravvicinate le nomine del nuovo responsabile dellae del successore del Prefetto, che lascia ad agosto laNonostante le incognite riguardanti governo e legislatura, fra le ipotesi per il Viminale si sta valutando anche il possibile ritorno al ruolo di Capo di Gabinetto dell’attuale Prefetto di Milano, che ha retto l’ufficio dal 2013 al 2016 col ministro. Fra gli altri nomi per il Morcone after figurano il Prefetto, attualmente capo dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile e l’attuale vice capo di Gabinetto vicario PrefettoIntanto suscitano stupore inle frasi disui migranti. Il ministero degli Esteri di Tunisi ha ricevuto l'ambasciatore italiano per informarlo del grande stupore per le dichiarazioni di Matteo Salvini che "non riflettono la cooperazione tra i due paesi nel campo della gestione dell'immigrazione e indicano una conoscenza incompleta dei vari meccanismi di coordinamento esistenti tra i servizi tunisini e italiani per affrontare questo fenomeno".