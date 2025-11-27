Milano 26-nov
Appuntamenti macroeconomici del 27 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 27 novembre 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 27/11/2025
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -23,6 punti; preced. -24,1 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,8%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 97,6 punti; preced. 97,6 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 94,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97 punti; preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -8,2 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,7%)


