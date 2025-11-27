Appuntamenti macroeconomici del 27 novembre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 27/11/2025
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -23,6 punti; preced. -24,1 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,8%)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (atteso 97,6 punti; preced. 97,6 punti)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 94,3 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 97 punti; preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -14,2 punti; preced. -14,2 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -8,2 punti)
11:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -0,7%)