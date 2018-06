Festa della Musica, Stefanoni (Carrefour): "Grande esperienza e tanto entusiasmo per iniziativa"

Carrefour

(Teleborsa) -. Sono ormai diversi anni che la catenaaderisce a questa iniziativa. In occasione della conferenza stampa per la presentazione dell'evento, teleborsa ha intervistato, chiedendo qual è la ratio di questa partecipazione., ha affermato il manager, spiegando che la società "è convinta chesia la principale leva per avvicinare i clienti"."La festa della musica è un'esperienza unica. Dona ai nostri punti vendita un'atmosfera che solo la musica può regalare e dona ai nostri clienti una sensazione di stupore perché sicuramente sono dei palchi atipici, non ci si aspetta di trovare delle Band o degli eventi musicali in un supermercato", ha aggiunto."Quindi è un grande entusiasmo grande spinta e tutti i nostri collaboratori sono felici di partecipare a quest'iniziativa, tanto che alcune delle band saranno proprio formate dai nostri collaboratori"., ha risposto Masini, citando a titolo esemplificativo gli eventi aRoma, Torino, Napoli e Milano, le più ricche di eventi., i clienti erano entusiasti, numerosi i tweet e non si contavano i commenti positivi su Facebook, quindi è proprio, il coinvolgimento del cliente, ma abbiamo avuto anche esperienze in cui il cliente ha partecipato quasi come fosse un grande karaoke", ha spiegato, concludendo "è stato veramente una bella bella esperienza".