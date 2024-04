Scuola, Valditara: il prossimo anno il Liceo del Made in Italy sarà un grande successo

(Teleborsa) - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha dichiarato che "con il tempo che ci sarà per il prossimo anno per le iscrizioni, ilsarà un grande successo". Visitando il campus dia Caserta il ministro ha partecipato all'evento finale dell'iniziativa del ministero per promuovere la formazione sullae coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Ci sono diverse scuole anche qui in Campania - ha aggiunto il ministro - che hanno adottato l'indirizzo del Liceo made in Italy, alcune le ho incontrate poco fa, e devo dire che è un primo passo importante"."A Caserta abbiamo trovato una enorme partecipazione di, grande entusiasmo e soprattutto tanta creatività. Qui ho avuto conferma di quanto grande sia la, con meravigliosi docenti e studenti", ha sottolineato Valditara. "Non è un caso – ha aggiunto – che abbiamo scelto proprio lae Caserta nella giornata mondiale dell'arte per questa tappa di Scuola Futura. Caserta esprime qualcosa di meraviglioso, pensiamo alla Reggia che ho appena visitato, ma anche a San Leucio, o all'Anfiteatro campano a Santa Maria Capua Vetere".