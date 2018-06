Alta tensione Roma-Parigi: bilaterale tra Conte e Macron a rischio

(Teleborsa) -dopo il botta e risposta sulla questione della nave Aquarius " ha dichiarato il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economicoa Rtl, aggiungendo: "E' finita l'epoca in cui si pensava che l'Italia la puoi sempre abbindolare"., in programma venerdì 15 giugno. Sul sito di Palazzo Chigi non v'è traccia dell'incontro, mentre dall'entourage del Premier fanno sapere che dovrebbe essere rimandato (e non annullato).Sempre secondo fonti governative,e la chiamata sarebbe stata "lunga e cordiale".Intanto ieri, 13 giugno, il Ministro degli Affari Esteri, Christian Masset e, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l’Incaricata d’Affari, Claire Anne Raulin.Il titolare della Farnesina ha dichiarato che "il Governo italiano considera inaccettabili" le parole usate nelle dichiarazioni pubbliche di Parigi aggiungendo che "stanno compromettendo le relazioni tra Italia e Francia. I toni impiegati sono ingiustificabili, tenuto conto che da molti mesi ormai il nostro Paese ha pubblicamente denunciato l’insostenibilità dell’attuale situazione di latitanza di un approccio coordinato e coeso a livello europeo circa la gestione dei flussi migratori, rispetto ai quali l’Italia non si è mai tirata indietro".Sempre ieri il Ministro dell'Economia,. I due Ministri hannoper il prossimo 21-22 giugno, a margine del Consiglio europeo di economia e finanza (Ecofin) che si terrà in quei giorni in Lussemburgo.