Ponte Stretto: dialogo tra commissario Ue e Salvini

(Teleborsa) - Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas.
Lo rende noto il Mit.Al centro del colloquio,
anche il dossier-Ponte sullo Stretto. Salvini ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima.
Salvini ha confermato al Commissario l’impegno del Governo ad andare avanti fornendo tutte le risposte richieste dalla Corte dei Conti.