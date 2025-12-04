Milano 16:44
43.433 +0,12%
Nasdaq 16:44
25.577 -0,11%
Dow Jones 16:44
47.909 +0,05%
Londra 16:44
9.718 +0,26%
Francoforte 16:44
23.904 +0,89%

Ponte Stretto: dialogo tra commissario Ue e Salvini

Economia
Ponte Stretto: dialogo tra commissario Ue e Salvini
(Teleborsa) - Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Lo rende noto il Mit.

Al centro del colloquio, anche il dossier-Ponte sullo Stretto. Salvini ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima.

Salvini ha confermato al Commissario l’impegno del Governo ad andare avanti fornendo tutte le risposte richieste dalla Corte dei Conti.
Condividi
```