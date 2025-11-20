Milano 12:34
Milano-Cortina, Terna: pronta rete elettrica per Gochi Olimpici e Paralimpici invernali

La società guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento di circa 300 milioni di euro

Economia, Energia
(Teleborsa) - Terna ha completato gli interventi per la nuova rete elettrica in alta e altissima tensione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Le opere incrementeranno l’affidabilità energetica nei luoghi in cui si svolgeranno, da febbraio a marzo del prossimo anno, le Olimpiadi.

La società guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento di circa 300 milioni di euro per realizzare le infrastrutture finalizzate a potenziare la magliatura della rete elettrica di un’estesa porzione del Nord Italia e ad aumentare la resilienza in aree fortemente interessate
