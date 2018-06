Raytheon sviluppa il nuovo sistema di sensori dell'F-35

Raytheon

Lockheed Martin

(Teleborsa) -(Distributed Aperture System) di nuova generazione per il caccia F-35., in tempo reale, tramite sei camere a infrarossi poste attorno all'aereo, che garantiscono ai piloti una visione completa dello spazio intorno a loro.di fornitura indetta per il sistema DAS di nuova generazione per l’F-35ha affermato, vice presidente di Lockheed Martin e General Manager del programma F-35.Il sistema DAS di nuova generazione comporterà infatti una r. L’F-35 è il caccia più avanzato e interconnesso, in grado di garantire il più elevato tasso di sopravvivenza al mondo.