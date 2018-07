Prime Day, tutto pronto per la maratona di saldi targata Amazon

(Teleborsa) -per gli amanti dello: sta per arrivare il, ladei saldi estivi didedicata ai clientiper terminare alla mezzanotte del 17:per aggiudicarsi on lineUna edizione che vuole superare le precedenti il 50% di offerte del giorno in più rispetto agli anni passati, su tutte le categorie merceologiche: dalla moda all’elettronica, dalla casa agli animali domestici;- Tutto questoo chi per l’occasione decide di abbonarsi al servizio che assicura consegne illimitate gratuite, anche entro un’ora e per gli alimentari a Milano conilè stata la più grande giornata di shopping a livello globale della storia di Amazon, e l'intenzione è quella di