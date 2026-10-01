Constellation Energy balza dopo l’accordo ventennale con Amazon per l’energia

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Constellation Energy con una variazione dell'1,65%.



A fare da assist alle azioni contribuisce l'annuncio di un accordo ventennale per la fornitura di 690 MW di energia con Amazon . L’intesa sosterrà l’espansione del Calvert Cliffs Clean Energy Center nel Maryland, l’unico impianto nucleare dello stato. L’accordo consente investimenti infrastrutturali superiori a 3 miliardi di dollari.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del fornitore statunitense di energia pulita , che fa peggio del mercato di riferimento.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 253,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 266,8. Il peggioramento di Constellation Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 249,3.

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