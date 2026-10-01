Constellation Energy balza dopo l’accordo ventennale con Amazon per l’energia
(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Constellation Energy con una variazione dell'1,65%.
A fare da assist alle azioni contribuisce l'annuncio di un accordo ventennale per la fornitura di 690 MW di energia con Amazon. L’intesa sosterrà l’espansione del Calvert Cliffs Clean Energy Center nel Maryland, l’unico impianto nucleare dello stato. L’accordo consente investimenti infrastrutturali superiori a 3 miliardi di dollari.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del fornitore statunitense di energia pulita, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 253,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 266,8. Il peggioramento di Constellation Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 249,3.
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