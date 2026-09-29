"Al termine della pausa estiva sono ripresi i lavori dell’Si ricorda che il tavolo si è diviso in due gruppi di lavoro:". Lo ha dichiarato"Per l’ANIEF è di fondamentale importanza, in questo stato di cose,A tal fine, con alcune università si stanno creando delledurante una delle ore di formazione obbligatoria per la sicurezza, così da poter proporre anche misure compensative, per esempio l’esonero dal servizio retribuito oppure lo scivolo pensionistico, per evidenziare il personale individuato nelle condizioni più gravi", conclude Nonnis.