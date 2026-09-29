Scuola, tavolo sicurezza diviso: Anief chiede test rilevazione livello stress lavoro correlato

"Al termine della pausa estiva sono ripresi i lavori dell’Osservatorio Nazionale per la sicurezza del MIM.
Si ricorda che il tavolo si è diviso in due gruppi di lavoro: un gruppo per la creazione di una scheda di rilevazione dati, per la derivazione dei fenomeni, e l’altro per un documento ad uso dei DS, finalizzato alla sensibilizzazione sul fenomeno
". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vicepresidente Anief.
"Per l’ANIEF è di fondamentale importanza, in questo stato di cose, somministrare un test a tutto il personale scolastico per rilevare il livello di stress lavoro-correlato, così come previsto dal Testo Unico per la sicurezza
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A tal fine, con alcune università si stanno creando delle collaborazioni affinché si possano proporre dei test su base estesa a tutto il personale della scuola,
durante una delle ore di formazione obbligatoria per la sicurezza, così da poter proporre anche misure compensative, per esempio l’esonero dal servizio retribuito oppure lo scivolo pensionistico, per evidenziare il personale individuato nelle condizioni più gravi", conclude Nonnis.
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