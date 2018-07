Italia, in salita le richieste di prestiti da parte delle famiglie

(Teleborsa) - Crescono i prestiti chiesti dagli italiani. Nel primo semestre dell'anno il numero di interrogazioni registrate suldirelativamente a prestiti personali e prestiti finalizzati ha fatto segnare un incremento del +3,7% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Laè frutto in particolare della(+7,6%) ma anche le(+0,4%) dopo una fase di stallo.Per quanto riguarda ilnello specifico, si registra un incremento del +5,7% delle richieste nel loro complesso rispetto allo stesso mese dello scorso anno.nel semestre (+6,4% rispetto allo stesso periodo del 2017). L’incremento relativo al solo mese di giugno risulta pari a +5,1%, consolidando il recupero rispetto ai valori pre-crisi.Il valore deirichiesti l’incremento è stato del +2,3%, con l’importo medio che si è attestato a 13.219 euro, anche in questo caso al di sopra dei livelli pre-crisi. Salgono di 1,3 punti percentuali le richieste superiori ai 20mila euro a discapito delle richieste per importi inferiori ai 5mila euro (in calo di -3 punti percentuali). Tuttavia quest’ultima classe rimane comunque la preferita dagli italiani, con il 42,5% del totale.Per quanto riguarda, la, ben il 58,7% delle, anche se si registra un aumento di +2,7 punti percentuali per i finanziamenti superiori ai 10mila euro Per i prestiti personali, invece, la classe maggioritaria è quella compresa tra 10.001 e 20.000 euro con il 29,7% del totale (+0,9 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo 2017).La durata dei finanziamenti conferma che, anche in questo primo semestre dell’anno,con una quota pari al 27,7% del totale (+2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017)., che passano dal 16% al 14,2% del totale.Infine per quanto riguarda la fascia di età del richiedente, il Barometro CRIF evidenzia come nei primi 6 mesi dell'anno in corso, con una quota pari al 25,5% del totale,, con il 22,9% del totale.