L'App Trenitalia si rinnova: a portata del cliente

(Teleborsa) - Al via il restyling dell' App Trenitalia . Forte di oltre 3,1 milioni di download, l'applicazione si rinnova profondamente con un'interfaccia che rende più semplice, veloce e intuitiva ogni fase di consultazione e acquisto.Tra i plus l’accesso rapido al profilo CartaFRECCIA, offerte esclusive, la geolocalizzazione per acquisti più veloci e un servizio di smart caring sempre più curato e puntuale.La nuova release permette inoltre di consultare nella sezione “I miei viaggi” i biglietti in modalità ticketless acquistati su tutti i canali di vendita (se associati a un profilo CartaFRECCIA) e mette a disposizione il tabellone dinamico degli arrivi e delle partenze di ogni stazione di proprio interesse, di facile consultazione grazie a un accesso semplificato.Ora tutti i servizi già disponibili vengono resi di più agevole utilizzo: dal cambio del biglietto alla mappatura dei posti, dalle operazioni di fatturazione alle notifiche push che informano il cliente sullo stato e l’andamento dei treni di proprio interesse, prima e dopo essere saliti a bordo.Oggi l’App Trenitalia consente quindi di salvare i viaggi preferiti e riacquistarli in modo rapido, di personalizzare l’homepage e di utilizzare la geolocalizzazione per acquistare il biglietto in pochi tap, di accedere velocemente al proprio profilo CartaFRECCIA, il programma di fidelizzazione di Trenitalia che conta oltre 7 milioni di iscritti.