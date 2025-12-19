Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 20:00
25.317 +1,19%
Dow Jones 20:00
48.227 +0,57%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

A New York corre AppLovin

Effervescente la piattaforma tecnologica di applicazioni, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,80%.
