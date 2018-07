Prysmian presenta nuova tecnologia ultra-compatta a nastri flessibili

Prysmian

(Teleborsa) -mostra buoni rialzi a. Le azioni del gruppo che si occupa dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni salgono dell'1,15% scambiando a 21,94 euro per azione.A dare una spinta al titolo in una giornata in cui il FTSE MIB si mostra debole, l'annuncio di un miglioramento nella sua linea di prodotti FlexRibbonÔ., che utilizza le tecnologie MassLinkÔ e FlexRibbonÔ,Progettati per ottimizzare la densità di fibre e l’utilizzo dello spazio del condotto, i prodotti con tecnologia MassLinkÔ e FlexRibbonÔ di Prysmian compattano il massimo numero di fibre all'interno del più piccolo cavo possibile, utilizzando nastri di fibra estremamente flessibili che possono essere compattati per avere altissima densità di fibra, oppure lasciati piatti per lo splicing a nastro.I cavi a diametro significativamente ridotto e minor peso presentano maggiore resistenza alla piegatura e maggiore flessibilità, il che permette una più semplice installazione e l'uso di condotti più piccoli.