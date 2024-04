Prysmian, operativa la nuova struttura organizzativa dopo nomina Battaini

Prysmian

(Teleborsa) - Con la conferma dia nuovo amministratore delegato e direttore generale di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, diventache nasce con la finalità di supportare il piano strategico e la creazione di valore del gruppo.La nuova organizzazione, già anticipata lo scorso dicembre, prevede- Transmission, Power Grid, Electrification e Digital Solutions - ed è finalizzata a consentire il massimo presidio dei principali trend del mercato legati alla transizione energetica e alla digital transformation e a sostenere le ambizioni di crescita del gruppo.La struttura a matrice del gruppo, oltre alle quattro linee di business, è articolata per, Regioni, al fine di garantire la capacità del gruppo di essere vicina ai mercati locali e ai clienti - attraverso le regioni e i paesi - e per favorire una gestione operativa più efficiente ed efficace."Sono orgoglioso e onorato della mia nomina a CEO e Direttore Generale - ha commentato Battaini - Ringrazio l'assemblea e gli azionisti per la fiducia e il sostegno dimostrato. Sonoche mi viene affidata e sono certo che insieme allo straordinario gruppo di manager che mi affiancherà saremo in grado di sostenere le nostre ambizioni e le sfide che ci poniamo come leader del mercato. Le nostre persone, competenti e appassionate, e la nuova organizzazione ci permetteranno di essere ancora più efficaci sul mercato e di accogliere con entusiasmo i nuovi colleghi di Encore".