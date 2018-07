DiaSorin lancia test per rilevazione Epatite Delta (HDV)

DiaSorin

(Teleborsa) -ha ottenuto l’autorizzazione CE per la commercializzazione del nuovo test LIAISON XL Murex Anti-HDV per la diagnosi di infezione da virus dell'Epatite D o Delta (HDV), ampliando il menu` CLIA disponibile per lo screening e la diagnosi delle epatiti virali sulla famiglia degli analizzatori LIAISON.L'e` considerata la forma piu` severa di epatite virale umana e l’infezione cronica da HDV determina il rapido sviluppo di fibrosi e decompensazione epatica che si accompagna ad un aumento del rischio di insorgenza di epatocarcinoma.; la prevalenza reale dell’infezione risulta tuttavia essere sottostimata, rendendo necessaria l'implementazione di approcci diagnostici efficienti per limitarne la diffusione ed ottimizzare la gestione clinica dei soggetti infetti.A Piazza Affari il titolo di DiaSorin viaggia in rialzo dell'1,62%.