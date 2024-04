Diasorin, assemblea approva bilancio e cedola 1,15 euro per azione

Diasorin

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Michele Denegri, con una partecipazione azionaria pari all’89,138% dei diritti di voto, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e haL’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di unper complessivi 61.369.380 pari a 1,15 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 20 maggio 2024, record date il 21 maggio 2024, data pagamento il 22 maggio 2024.