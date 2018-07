Andamento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano (-1,04%), flessione scomposta per Autogrill

Comparto servizi di consumo a Piazza Affari

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Services

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE MIB

Mediaset

media capitalizzazione

Autogrill

RCS

Rai Way

small-cap

Grandi Viaggi

Mondadori

Basicnet

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 26.530,01, in calo dell'1,04% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 389,14, dopo aver avviato la seduta a 389,87.Tra i titoli del, giornata incolore per, che chiude la giornata del 30 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice servizi di consumo, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,70%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,37% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,57%.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per i, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,48%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,13% sui valori precedenti.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,92%.