ISTAT, inflazione di ottobre rivista al rialzo al 5,5% annuo

A spingere i prezzi è ancora il caro energia alimentato dalle tensioni geopolitiche

(Teleborsa) - A ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +1,0% su base mensile e a +5,5% su base annua (da +4,2% del mese precedente); la stima preliminare era +5,4%.



Lo comunica l'ISTAT spiegando che la dinamica dell’inflazione è influenzata prevalentemente dall'andamento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (da +25,8% a +61,6%) e non (da +22,5% a +29,8%), di quelli degli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%).



L'"inflazione di fondo", calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,6% a +2,0%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,0% a +2,5%).



L'accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei Beni (da +5,4% a +7,6%) è marcatamente più ampia di quella dei Servizi (da +2,6% a +3,0%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali.



In accelerazione su base tendenziale risultano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +1,5% a +2,3%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,2% a +5,8%).



La variazione congiunturale dell'indice generale riflette soprattutto l'aumento dei prezzi degli Energetici, regolamentati (+20,3%) e non (+5,3%), degli Alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,3%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%).



L'inflazione media del 2026 acquisita a ottobre è pari a +3,4% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.



L’indice armonizzato dei prezzi al consumo registra una variazione pari a +1,2% su base mensile e a +5,6% su base annua (da +4,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare.



L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,1% e una tendenziale di +5,4%.



Il commento ISTAT

A ottobre l'inflazione sale a +5,5% (da +4,2% di settembre), attestandosi a un livello appena al di sopra di quello registrato ad agosto 2023 (era +5,4%). L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo all’inflazione si deve anche agli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%).



Il cosiddetto "carrello della spesa" accelera (da +1,5% a +2,3%) e l’inflazione di fondo si attesta a +2,0% (da +1,6%).



L’inflazione acquisita a ottobre, per il 2026, risulta pari al +3,4%.

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