Appuntamenti macroeconomici: settimana del 23 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 23/11/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 51,7 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,07 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 55,9 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 54,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 55,8 punti; preced. 56,1 punti)
Martedì 24/11/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,3 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 18,3%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 90,8 punti; preced. 90,2 punti)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 2 punti; preced. -2 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 91,7 punti)
Mercoledì 25/11/2026
00:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,7%)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 80 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,5%; preced. 2,2%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 670K unità; preced. 676K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,38 Mln barili)
18:00 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 20 Mld piedi cubi)
Giovedì 26/11/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,4 punti; preced. 118 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -28,5 punti; preced. -30,8 punti)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,8%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,5%)
Venerdì 27/11/2026
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -1,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (preced. 6,4%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,9%)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,9 punti; preced. -17,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (preced. 96,9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -3,4 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```