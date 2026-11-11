Produzione industriale in ripresa a settembre, ma il terzo trimestre resta negativo

ISTAT: a settembre l’indice sale dell’1,2% su base mensile

(Teleborsa) - A settembre si registra una ripresa congiunturale della produzione industriale destagionalizzata dopo il calo registrato ad agosto. Il recupero, sottolinea l'ISTAT, si manifesta nei comparti legati alla domanda di beni, strumentali e intermedi, da parte del sistema produttivo. Risulta negativo, invece, l’andamento complessivo nella media del terzo trimestre rispetto al precedente.



In termini tendenziali, a settembre, l’indice corretto per gli effetti di calendario è in lieve flessione. La riduzione è più ampia per i beni di consumo e i beni intermedi, mentre si osserva una crescita per i beni strumentali e, soprattutto, per l’energia.



A settembre produzione in crescita dell'1,2% su base mensile

A settembre 2026, l'Istituto di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell’1,2% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.



L’indice destagionalizzato mensile presenta aumenti congiunturali per i beni strumentali (+1,3%) e i beni intermedi (+1,2%); variazioni negative registrano, invece, i beni di consumo (-0,2%) e l’energia (-1,4%).



In calo beni di consumo e intermedi, cresce l'energia

Al netto degli effetti di calendario, a settembre 2026 l’indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2025). Cresce in misura marcata l’energia (+4,7%) e aumentano in maniera più contenuta i beni strumentali (+2,1%); variazioni negative registrano, invece, i beni intermedi (-1,4%) e i beni di consumo (-3,0%).



I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione dei mezzi di trasporto (+7,3%), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,8%) e l’industria del legno, della carta e stampa (+2,2%). Viceversa, le flessioni più accentuate si osservano nella fabbricazione di prodotti chimici (-8,3%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,5%) e nell’attività estrattiva (-3,7%).

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